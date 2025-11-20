【ドンキーコング バナンザ】 発売日：7月17日 参考価格：8,980円 セール価格：7,642円 Amazonにて、Nintendo Switch 2用アクション「ドンキーコング バナンザ」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から15%オフの7,642円。 「ドンキーコング バナンザ」は、「ドンキーコング」シリーズの3Dアクション