「なにわ小町」店主の高橋真由美さん。74歳にはとても見えない若々しさ（筆者撮影）【画像を見る】セクシーなヒョウ柄カットソーまで…！ 元気がもらえるなにわ小町の服「ママ、彼氏に逃げられたぁ〜」。濃い目のメイクと涙をごちゃまぜに流しながら、ニューハーフの男性が訴える。「そうかそうか。気持ちわかるで。性別違う人が好きでも、同じ人が好きでも、同じ人間。結局情やもん」。親身に応じるのは、ど派手なヒョウの