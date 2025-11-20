元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。ほろ酔いショットを投稿した。「ほろ酔いの良い夜」とつづり、レストランでの姿をアップ。顔を赤らめ、上機嫌な姿を2枚披露した。「誕生日のお祝い！」とも記し、誰かの誕生日祝いを行ったことを明かした。この投稿に、1万件近い「いいね」が寄せられている。