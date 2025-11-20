俳優佐野岳（33）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。番組収録でケガをしたと明かした。TBS「最強スポーツ男子頂上決戦」の番組公式Xは「【出場選手変更のお知らせ】本日開催の『最強スポーツ男子頂上決戦』に出場を予定しておりました佐野岳さんは、無観客での競技収録中、脚に違和感を訴えられたため大事をとって欠場することとなりました」と発表。佐野も「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失