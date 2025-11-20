通天閣からほど近い新今宮の商店街のなかで、ひときわ目を引く「なにわ小町」の外観（筆者撮影）【画像】トラ柄の水着…まで!? 《なにわ小町》のヒョウやトラの服はこんな感じ「ヒョウ柄には年齢がないよ。誰でも似合うねんから」大阪・新今宮にあるアパレルショップ「なにわ小町」の高橋真由美さん（74歳）は、そう言って2900円のヒョウ柄Tシャツを客に勧める。この店は、ヒョウやトラの「顔」の服が約1万点並ぶ、「猛獣の聖地