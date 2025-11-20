Photo: 田中宏和 この記事は2025年7月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマートウォッチ（スマウォ）がスマートフォン（スマホ）ほど普及しない理由って何だと思いますか？結局のところ、スマウォの機能はスマホで完結できるものばかりなので、価格ほどの価値を感じられない。つまり、「高