2025年11月18日、第一財経済は、今年1〜10月に中国が輸出した自動車が日本のおよそ1．6倍となり、輸出台数が逆転して以降その差が大きく開きつつあることを報じた。記事は、中国自動車工業協会のデータとして、今年1〜10月における中国の自動車輸出台数が前年同期比15．7％増の561万6000台に達し、輸出額も同14．3％増の7983億9000万元（約17兆5000億円）に達したと紹介。中でも新エネルギー車（NEV）が同90．4％増の200万台超えと