今年のボージョレ・ヌーボーが、20日午前0時に解禁されました。【映像】ボージョレ・ヌーボー解禁で乾杯する様子ボージョレ・ヌーボーはフランスのボージョレ地区でその年にとれたブドウから作られるワインです。今年は気温が高く雨も少なかったため、味わいの濃い仕上がりになったということです。「とてもおいしゅうございます」「20年か30年くらい飲んでますけど、いつになく濃厚な感じがします」（客ら）国内の市場規模