東京都選挙管理委員会は２０日午前、主に都内で活動する政党支部・政治団体計４０９８団体が提出した２０２４年分の政治資金収支報告書を公表した。政治資金パーティーの収入総額は前年比３８・９％減の５億７６００万円だった。記録の残る１９９３年以降、コロナ禍の２０２１年（４億４２００万円）に次いで２番目に少なかった。都選管によると、政治資金パーティーを開催したのは同２４団体減の８４団体だった。収入５０００