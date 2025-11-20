Jackeryが2025年11月10日にリリースしたポータブル電源の新モデル「1500 New」は、ベストセラーを記録した1000 Newと比べて1.5倍にパワーアップしながらもサイズは小さくなり、同程度のパワーがある1500 Proと比較してもサイズが約44％・重量は約15％削減するなど、とにかくパワーと扱いやすさのバランスに優れたものとなっています。そんな1500 Newを実際に充電や電化製品の使用などさまざまな用途に使ってみたり、スマートフォン