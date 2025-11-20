米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１９日（日本時間２０日）、米動画配信大手ネットフリックス、ＮＢＣユニバーサル、ＥＳＰＮと新たに３年間のメディア放映権契約を締結したと発表した。ネットフリックスは、ホームランダービー、開幕戦の独占中継、２０２６年の「ＭＬＢａｔＦｉｅｌｄｏｆＤｒｅａｍｓ」ゲームやＷＢＣを含む特別イベントの試合を放送するという。ネットフリックスが、来年３月に開催される第６回ワール