【増田俊也 口述クロニクル】【前回を読む】（59）「米倉涼子を撮りたい。疑惑の真偽はともかく人間としての…」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「じゃあ、例えば今、週刊プレイボーイやFRIDAYが毎週女性を撮るシリーズを典明さんのセレクトでと依頼があったらやりたいですか」加納「やりたいね。