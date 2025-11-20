片山財務大臣と城内経済財政政策担当大臣、日銀の植田総裁が就任後初めて顔を合わせ、金融市場の動向を緊張感を持って注視していくことなどを確認しました。【映像】片山財務大臣の発言「市場の動向に対しては高い緊張感を持って注視するとともに、市場とも丁寧にコミュニケーションを取っていくということ、これを再確認をいたしました」（片山財務大臣）3者の会合は片山大臣の呼びかけで行われました。日銀の植田総裁から