シンプルで、ものすごく実用的な答えだった（写真：nonpii／PIXTA）【写真でわかる】韓国で300万部売れのモンスター書上陸!「自分とは何か」――。昔も今も、多くの人は哲学的で難解な問いのなかで論争することを好み、クヨクヨ悩むことに時間を注ぐ。約2500年前にも、同じ悩みを抱えていた人がいた。ブッダの弟子の1人だったマールンクヤだ。彼は「確たる“自分”というのは存在するのか、しないのか」気になってブッダに尋ねたの