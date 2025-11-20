アフリカ・サッカー連盟が19日、ラバトで年間表彰式を開き、男子の最優秀選手はモロッコ代表DFハキミが初受賞した。27歳のサイドバックはパリ・サンジェルマン（フランス）で欧州チャンピオンズリーグ（CL）、フランス1部リーグ、フランス・カップの主要タイトル3冠に貢献した。（共同）