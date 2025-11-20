アフリカサッカー連盟（CAF）は19日、2025年のアフリカ年間最優秀選手賞の受賞者を発表。パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するモロッコ代表DFアクラフ・ハキミが選出された。最も優れたアフリカ出身の選手に贈られる賞。2024年はアタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが初受賞していた。すでに先日にはノミネート10選手から最終候補3名が発表され、ハキミとリヴァプールに所属するモハメド・サラー、