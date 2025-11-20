戦前〜戦後の北海道の奥地で、父から狩猟の手ほどきを受けていた若き日の作家・今野 保。ある日、亡くなった愛馬の墓が何者かに掘り起こされた形跡を発見する。熊の仕業であることを直感した今野は、たった1人で憎き熊を撃ち殺すことを決めた――。※本稿は、作家の今野 保『羆吼ゆる山』（山と渓谷社）の一部を抜粋・編集したものです。熊が馬の墓を掘り返し下腹を喰い破った北の春（編集部注／1936年）はまたたくまに過ぎ、そ