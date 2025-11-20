親からの虐待やネグレクト、家庭の経済的困窮などの事情から、社会的養護が必要とされる児童は約4万2000人に上る（令和4年度のこども家庭庁「社会的養護関係施設入所児童等調査」による）。児童養護施設や里親家庭など、親元から離れて暮らす当事者らは、いずれ社会へ独り立ちを求められる。しかしその一方で、自立できず立ちゆかなくなるケースが後を絶たない。そんな彼らを支援するアフターケア相談所を運営する高橋亜美さ