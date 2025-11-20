大リーグ機構のマンフレッド・コミッショナー＝9月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は19日、スポーツ専門局ESPN、メディア大手NBCユニバーサル、動画配信大手ネットフリックスと2026〜28年シーズンの放送権契約を結んだと発表した。AP通信によると、1年の総額は8億ドル（約1256億円）で、ESPNが5億5千万ドル、NBCユニバーサルが2億ドル、ネットフリックスが5千万ドルを支払う。ESPNは主に平日の夜や夏季