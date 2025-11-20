J2に降格したアルビレックス新潟に所属する堀米悠斗選手は11月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在の赤裸々な気持ちをつづっています。【投稿】ファンの気持ちに応える「またいつか戻ってきてください」同時、アルビレックス新潟から今季で契約満了と発表された堀米選手。「皆さんの声届いてます。メッセージを読むたび涙が流れます」と、寄せられたファンの声に反応しています。続けて「実は今日、朝から熱が出て、明日の練