11月19日、静岡県伊豆の国市で住宅1棟を全焼する火事がありました。火は約11時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。 【動画】焼け跡から性別不明の1人の遺体 住宅1棟を全焼する火事 11時間後に鎮火＝静岡・伊豆の国市 11月19日午後0時15分頃、伊豆の国市韮山土手和田で「建物の1階から火と煙が出ている」と通行人から消防に通報がありました。 消防車10台が出動して消火活動にあたり、11時間後の