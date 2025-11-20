東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.32高値181.36安値179.78 183.44ハイブレイク 182.40抵抗2 181.86抵抗1 180.82ピボット 180.28支持1 179.24支持2 178.70ローブレイク ポンド円 終値205.23高値205.37安値203.99 207.12ハイブレイク 206.24抵抗2 205.74抵抗1 204.86ピボット 204.36支持1 203.48支持2 202.98ロ&#1254