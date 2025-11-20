東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.14高値9.15安値9.03 9.30ハイブレイク 9.23抵抗2 9.18抵抗1 9.11ピボット 9.06支持1 8.99支持2 8.94ローブレイク シンガポールドル円 終値120.25高値120.31安値119.20 121.75ハイブレイク 121.03抵抗2 120.64抵抗1 119.92ピボット 119.53支持1 118.81支持2 118.42ローブレイ