東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6478高値0.6512安値0.6451 0.6571ハイブレイク 0.6541抵抗2 0.6510抵抗1 0.6480ピボット 0.6449支持1 0.6419支持2 0.6388ローブレイク キーウィドル 終値0.5604高値0.5662安値0.5590 0.5719ハイブレイク 0.5691抵抗2 0.5647抵抗1 0.5619ピボット 0.5575支持1 0.5547