今回は、夫に離婚の危機が近づいていたエピソードを紹介します。妻に離婚なんかできるはずない…「俺には妻と3歳、2歳になる子供がいます。妻は半年前からフルタイムのパートを始めましたが、子供たちはそのせいで保育園に入ることになりました。保育園に通うなんて可哀想ですよね。で、子供たちは保育園に入るとしょっちゅう体調を崩し、そのたびに妻は仕事を休んでいましたが、妻に『たまにはあなたも休んでよ』と言われてブチ切