カシオ計算機は11月19日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ファッションブランド「beautiful people」とのコラボレーションモデル第2弾「GM-S2110BP」を発表した。12月6日に発売する。価格は38,500円。GM-S2100BP○3年ぶり登場のコラボモデル「GM-S2110BP」は、“Brand-new, already broken in.”をテーマに、「beautiful people」が掲げる“相反する要素の融合”と“常識を覆すユニークネス”を体現したモデル。トロン