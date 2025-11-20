皮膚科・美容皮膚科「アイシークリニック」を運営する医療法人社団鉄結会は、20代〜50代の男性300名を対象に「冬の肌ケアに関する実態調査」を実施。近年、男性の美容意識の高まりが注目される一方で、美容への関心度と実際のケア行動の間に、世代間で大きなギャップが存在することが明らかになった。調査は2025年10月15日から10月25日に行い、インターネット調査で回答を得た。なお、調査対象は全国の20代〜50代の男性300名(各年