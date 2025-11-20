来年1月4日（日）放送開始のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、2年ぶりに戦国時代をテーマにした作品です。しかも「豊臣兄弟」と言いながら、主人公は秀吉ではなく、弟の秀長というところがコアな歴史好きの心を揺さぶりますね。NHKの公式ホームページによると、豊臣秀長のプロフィールはこうあります。「天下人・豊臣秀吉の弟。登場時の名は小一郎（こいちろう）。兄の天下取りを一途に支え続けた『天下一の補佐役』といわれている