・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９５０７．４１（－４４．８９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３１６２．９２（－１７．６１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９５３．７７（－１４．１６） ・ロシア・ＲＴＳ １０２９．７８（＋３３．６４） 出所：MINKABU PRESS