１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４７．０３ドル高の４万６１３８．７７ドルと５日ぶり反発した。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を見極めたいとの姿勢が強く、様子見ムードが広がった。１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が後退しＮＹダウは下落する場面もあったが、持ち高調整目的の買いが全体相場を下支えした。取引終了後に発表されたエヌビディアの決算は市場予想を上回る内容となり、