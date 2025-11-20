慌ただしい師走を迎えるその前に、日常を離れてゆったりと自分を整える“リトリート”の旅に出かけてみませんか――今回は、三重県が主催するプレスツアーに参加し、三重県多気町の商業リゾート「VISON(ヴィソン)」に滞在。豊かな自然に包まれた広大な敷地に、ホテルやレストラン、温浴施設、地場産品のショップなどが点在するこの日本最大級の商業リゾートが、2021年のオープン以来、多くの人に愛される理由はどこに? 筆者が体感