「もしかして私のこと好き…？」恋のはじまりは、LINEのやりとり１つにも心がざわつくもの。でも実は、男性が“本命女性”に対してだけ無意識に見せるLINEの特徴があるんです。そこで今回は、男性が本命にだけ送るLINEの特徴を紹介します。会話を切らさず、質問を投げ続けてくる「それってどういうこと？」「で、どうなったの？」と、あなたの話を深掘りしてくるLINEは好意の証。興味がなければ長くやりとりを続けようとは思いませ