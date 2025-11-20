イギリス国防省は、空軍機のパイロットがロシアの諜報船からレーザー照射を受けたと明らかにしました。「軍事的な選択肢を用意している」と警告しています。【映像】ヒーリー国防相の発言「イギリス軍用機の操縦を担うパイロットを妨害し、混乱させ、危険にさらす行為は極めて危険です」（英ヒーリー国防相）イギリスのヒーリー国防相は19日、イギリス北部スコットランド付近で監視にあたっていた空軍機のパイロットが、ロシア