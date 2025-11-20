漫画『神の雫』が、亀梨和也主演でアニメ化され、2026年にTOKYO MX、関西テレビ、BS日テレにて放送されることが決定。亀梨は、2009年1月期に日本テレビ系で放送されたドラマ版でも主演を務めている。併せて、佐藤拓也、内田真礼、銀河万丈の出演が決まったほか、ティザービジュアルも解禁された。【動画】亀梨和也、ドラマに続き主演！『神の雫』ティザーPV『神の雫』は、2004〜2014年に『モーニング』（講談社）で連載して