女優・永瀬莉子の写真集の追加収録発表にファンからは喜びの声が相次いでいる。２０日までにインスタグラムで「この度『永瀬莉子１ｓｔ写真集ｇｌｉｍｍｅｒｓ』デジタル限定豪華版が発売されました紙版書籍の内容＋撮り下ろしアザーカット２０ページ分を追加収録した特別バージョンとなっています！」と書き出し、写真の一部を公開。ニコッと笑う顔面ドアップショットや、透明感あふれる肩やデコルテを開けた大胆なショッ