「ドン！という音がしたあと、（船が）大きく揺れました。娘は驚いてしばらくずっと泣いていました」19日午後11時ごろ、全羅南道木浦（チョルラナムド・モクポ）海洋警察署の専用埠頭に到着した旅客船「クイーンジェヌビアII（Queen Jenuvia II）」の乗客は、陸地を踏んでようやく安堵の息をついた。乗客はこの日午後8時16分ごろ、新安郡長山面（シナングン・チャンサンミョン）のチョク島付近の海上で旅客船が座礁した後、不安に