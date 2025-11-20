家庭内では当たり前にやっていることでも、世間からは驚きの目で見られることもあるようだ。月光もりあさんの作品『旦那が留守番するだけで偉いと言われる風潮』では、パパ目線での育児が描かれている。同作はInstagramに投稿されると、約1.5万いいねの反響を呼んだ。 【漫画】親子の幸せな光景 パパである主人公は、子どもと遊んでいるだけで「偉いね」と言われることがある。しかし育児は当たり前のことだと思っているので、褒