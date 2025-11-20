家に帰ると玄関まで大急ぎでお出迎えしてくれた2匹の柴犬さん。幸せに溢れる微笑ましい光景かと思ったら…まさかの結末に爆笑必至！ツッコミどころ満載の微笑ましい光景は記事執筆時点で19.8万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【動画：帰宅後、玄関を開けた瞬間『2匹の柴犬が出迎えてくれた』と思ったら…あまりにも辛辣な対応】 家に帰ると出迎えてくれた2匹の柴犬 Xアカウント『@pochi0821nana