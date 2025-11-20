大事なクライアントが突然怒り出したらどうすればいいのか。法人営業一筋20年の杉本浩一さんは「悪いことをしていないのに怒られたら理不尽と思うかもしれない。だが営業において大切なのは、感情的に反応することではない。『なぜ、この人はこういうことをやるのか？』を考えることだ」という――。※本稿は、noteに発表した記事「営業一筋20年の私が考える『エンタープライズセールス』において大切なこと」を再編集したものです