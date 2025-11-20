東京空港交通は、12月16日にダイヤ改正を実施する。成田空港、羽田空港発着路線ともに、パークハイアット東京への乗り入れを再開するほか、東京シティエアターミナル（TCAT）線を増便する。成田空港発着路線では、東京シティエアターミナル（TCAT）、豊洲駅・臨海地区（台場・有明）、浅草・錦糸町地区、羽田空港を結ぶ路線で増便する。この他にも一部路線で時刻変更を行う。羽田空港発着路線では、東京ドームホテル、ホテル椿山荘