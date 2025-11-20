意中の男性に真心を込めて告白しても、期待通りの返事がもらえるとは限らないもの。だからといってなんの準備もせずにのぞんだら、「もっとこうしておけば…」と後悔するハメになるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「片思いのカレにいよいよ告白！失敗を避けるための下準備」をご紹介します。【１】彼女や好きな女性が本当にいないか、最新情報を入手する「意を決して告白したのに