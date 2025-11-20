あっという間に今年も年の瀬が近づいてきましたね。忘年会やクリスマス会など、おうちでワインを楽しむ機会も増えるシーズンです。今回は、大人の家飲みにぴったりな「ワインに合うお料理レシピ」をピックアップしました。ひと味違う、オリジナリティあふれるレシピをご紹介します！こなれた大人のワインに添えたい「新感覚おつまみ」ちょっと新しい♪「トマトとツナの和風ブルスケッタ」 この投稿をInstagramで見る