日本周辺で北朝鮮の船舶による違法行為の監視活動などを実施したカナダの軍艦が、神奈川県の横須賀に初めて入港しました。【映像】公開された艦内の様子海上自衛隊の横須賀基地に初めて寄港したのは、カナダ海軍の最新式の沖合哨戒艦、マックス・バーネイズで、艦内も公開されました。マックスは「自由で開かれたインド太平洋」のため、日本の自衛隊などと合同演習し、この地域でのカナダの存在感を示す4カ月間の任務を終え