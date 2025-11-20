全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2025年11月15日(土)、16日(日)）の2日間、埼玉県羽生市にて開催された「世界キャラクターさみっと in 羽生 2025」へダイナムグループ公式キャラクター「モーリーズ」を出展した。モーリーズ5兄妹(左から：クリン、ライト、モリスケ、アンナ、キャンディー)「世界キャラクターさみっと in 羽生」は、2010年より埼玉県羽生市で開催されている国内最大級のキャラクターイベント