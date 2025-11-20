＜大王製紙エリエールレディス事前情報◇19日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞今週の大会終了時点のメルセデス・ランキング（MR）によって、来季のシード権などが決まる。現在MR51位につけるルーキーの吉田鈴にとっても、正念場だ。【写真】吉田鈴が肩出しドレスで“大人の雰囲気”に大会開幕前のボーダーライン50位につける櫻井心那との差は24.76pt。吉田は単独23位以上で逆転の可能性が出てくる