日米の紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで値下がりし、一時1ドル＝157円18銭を付けた。1月中旬以来、約10カ月ぶりの円安ドル高水準。日本の財政悪化を巡る懸念が根強く、円は対ユーロでも下落。一時1ユーロ＝181円台で取引された。米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月の連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録を踏まえ、米利下げ観測が後退。米長期金利が上昇、