「広島秋季キャンプ」（１９日、日南）広島の新井貴浩監督（４８）が１９日、玉村昇悟投手（２４）に猛ゲキを飛ばした。これまでは期待の若手として優先的にアピール機会を与えてきたが、他の若手左腕に台頭の気配。来季は自力で争いに勝ち、先発ローテをつかみ取ることに期待した。玉村は指揮官の思いに呼応するように、ブルペンで２０４球の熱投を見せた。主な一問一答は以下の通り。◇◇−午前中は投手も入って実