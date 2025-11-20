【その他の画像・動画等を元記事で観る】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が新たなアーティスト写真を公開し、2026年1月9日にTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期OPテーマの新曲「LとR」の音源を配信することが決定した。本楽曲は、TBS、BS11にて2026年1月から放送開始となる、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の