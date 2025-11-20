「王様のブランチ」（TBS系）にリポーターとして出演しているモデル・タレントの松元絵里花さん（29）が、2025年11月18日にインスタグラムを更新。7キロの減量に成功したことを明かした。「やっと自信を持てる体を手に入れられた」松元さんはインスタグラムで、「実は、、、ここ4.5年で地道に7kg落としてました」と切り出し、こう明かした。「若い頃から痩せづらい体質で、常に自分の体型がコンプレックスで無理なダイエットを繰り