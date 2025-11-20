「ルフィ強盗団」「JPドラゴン」などの特殊詐欺組織が拠点に日本で犯罪に手を染め、海外へ高飛びする逃亡犯にとって、フィリピンはやはり「天国」なのか――。’95年に東京・大田区のゲーム喫茶で起きた強盗事件で警視庁から国際手配されていた相原久仁雄容疑者（62）が、10月16日、逃亡先のフィリピンから日本へ強制送還された。発生当日に成田空港からフィリピンへ渡り、マニラを拠点に30年にわたって逃亡生活を続けていた。報道